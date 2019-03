Noch kein Pflichtspieleinsatz : Die kuriose Länderspielkarriere von Fortunas Marcin Kaminski

Marcin Kaminski im Fortuna-Training. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger Marcin Kaminski ist seit mehr als sieben Jahren polnischer Nationalspieler. Für einen Pflichtspieleinsatz hat es jedoch bis heute nicht gereicht – auch am Donnerstagabend gegen Österreich nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Es hätte ein richtig schöner Fortuna-Abend werden können im Wiener Ernst-Happel-Stadion ganz nahe am Prater. Gastgeber Österreich traf am Donnerstag in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft auf Polen, und in beiden Kadern standen Profis des Bundesliga-Aufsteigers: Kevin Stöger auf Seiten Österreichs, Marcin Kaminski bei den Polen. Letzterer hätte sogar noch Begleitung in Dawid Kownacki haben sollen, doch der 22-Jährige hatte sich ja beim 0:3 gegen Frankfurt einen Muskelfaserriss zugezogen und konnte seine Nominierung nicht wahrnehmen.

Stöger und Kaminski waren dagegen dabei – und doch wieder nicht. Zwar hatten die Nationaltrainer Franco Foda (Österreich) und Jerzy Brzeczek die beiden Fortunen für die Länderspielwoche nominiert, in den 23er-Kader für das Spiel schafften sie es hingegen nicht. Im Falle Stögers war das kein allzu großer Rückschlag, war der 25-Jährige doch ohnehin zunächst nur auf Abruf notiert und dann nachnominiert worden.

Kaminski dagegen setzte in Wien eine kuriose Entwicklung fort. Am 16. Dezember 2011 machte der Innenverteidiger sein erstes Länderspiel – beim 1:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina in einem Testspiel im türkischen Antalya. Seitdem sind sechs weitere Einsätze im polnischen A-Team hinzugekommen. Nicht eben viel in mehr als sieben Jahren, doch es kommt noch härter: Alle diese Partien, nach Bosnien noch Lettland (1:0), Slowenien (1:0), Slowakei (0:2), Nigeria (0:1), Irland (1:1) und Tschechien (0:1), waren Testspiele.

Überdies machte die Leihgabe des VfB Stuttgart zwischen Dezember 2013 und März 2018 unfreiwillig eine viereinhalbjährige Pause, wurde nicht mehr nominiert. Dafür war der damals 20-jährige Kaminski im Juni 2012 bei der Europameisterschaft im eigenen Lande dabei, blieb aber in den drei Gruppenspielen gegen Griechenland, Russland (beide 1:1) und Tschechien (0:1) ohne Einsatzminute.

Ein sportliches Schicksal, das sich durch die Karriere des Familienvaters zieht. Insgesamt 18 Mal wurde Kaminski in Polens A-Kader berufen, ohne dann auch nur eine Minute spielen zu dürfen: sechsmal in Testpartien, dreimal bei der EM-Endrunde 2012, fünfmal in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018, viermal in der Nations League im Herbst des Vorjahres. Darin stecken auch einige Reisestrapazen: in Dänemark, in Armenien, in Italien und in Portugal – und die Heimspiele in Polen sind von seinen Wohnorten früher in Stuttgart und jetzt in Düsseldorf auch nicht um die Ecke.