Sobottka zum Transfertheater um Fortuna-Stürmer : „Wir grenzen Kenan Karaman nicht aus“

Düsseldorf Marcel Sobottka betont, dass der Abwanderungswunsch von Kenan Karaman keine Rolle im Fortuna-Team spielt. Der Mittelfeldmann ist sich sicher, dass die Düsseldorfer am Samstag in der Offensive mehr Akzente setzen werden.

Nach vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren ist Marcel Sobottka derzeit in Fortunas Mittelfeld gesetzt. „Ich fühle mich fit, nichts zwickt“, sagt der 26-Jährige. Nach dem 1:2 zum Auftakt in der Zweiten Liga beim Hamburger SV und vor dem ersten Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (Samstag, 13 Uhr) äußerte sich der gebürtige Gelsenkirchener zur Lage bei den Düsseldorfern. Sobottka über...