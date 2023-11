Fortuna-Vizekapitän Marcel Sobottka „Es war nicht die Müdigkeit, wir waren einfach schlechter“

Die schlechteste erste Hälfte der Saison sei es gewesen, die Fortuna da am Freitagabend abgeliefert habe. „Gegen Lautern war es ja noch so, dass wir da schon am Drücker waren und gar nicht so genau wussten, wieso wir überhaupt 0:3 hinten lagen. Doch gegen Wehen waren wir schon verdient in Rückstand, das muss man ganz klar sagen.“