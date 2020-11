Fortuna-Profi Sobottka : „Wenn es irgendwo brennt, dann helfe ich natürlich aus“

Mit voller Kraft ins Tor: Marcel Sobottka beim Siegtreffer gegen Heidenheim. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Marcel Sobottka ist seit 2015 bei Fortuna und damit hinter Adam Bodzek die Nummer zwei in der Hierarchie der dienstältesten Profis. Gegen Heidenheim hat er als Linksverteidiger eine für ihn ganze neue Position kennengelernt. Was er zur aktuellen Situation beim Zweitligisten zu sagen hat.

Uwe Rösler hatte bereits Tage zuvor mal lose vorgefühlt. Da hatte Marcel Sobottka vermutlich schon eine klitzekleine Vorahnung, was auf ihn zukommen könnte. Am Freitag, Stunden vor dem Spiel, hat ihn der Trainer von Fortuna dann in seine Planungen eingeweiht. Der 26-Jährige ist erstmals in seiner Karriere als Linksverteidiger aufgelaufen. In der Jugend hatte er mal auf der rechten Seite ausgeholfen, aber die Position im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim war für ihn gänzlich neu. Das merkte man ihm in der praktischen Umsetzung nicht an. In der Einzelkritik unserer Redaktion bekam er für seinen Auftritt eine 1 als Note.

Sobottka hat in diesem Geschäft schon einige Höhen, aber auch ein paar ordentliche Tiefen erlebt und weiß, solche Dinge als Momentaufnahme richtig einzuordnen. In der vergangenen Saison hat der gelernete Mittelfeldspieler nur 676 von 3060 möglichen Spielminuten absolviert. In einer Medienrunde spricht Sobottka über...

...seine „neue“ Position: „Natürlich hat man sich am Anfang ein paar mehr Gedanken gemacht, weil man eben nicht so die Abläufe wie gewohnt hat, aber wenn man dann im Spiel drin ist nach zwei, drei guten Aktionen, dann findet man sich schnell zurecht. Wir haben generell als Mannschaft besonders in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel gemacht und hinten wenig zugelassen. Von daher ging es relativ schnell, dass man sich dran gewöhnt hat.“

...seine persönliche Vorbereitung: „Ich habe mir im Vorfeld mit unserem Video-Analysten ein paar Szenen angeschaut, worauf man achten muss, was wichtig ist. Es ist natürlich schon ein anderes Spiel, wenn man hinter sich keinen mehr hat, wenn ein Außenstürmer an dir vorbeigeht, dann steht er ganz schnell frei vor dem Tor. Da muss man sich schon etwas anders hinstellen, als wenn man in der Mitte spielt.“

...den Moment, als der Trainer mit ihm geredet hat: „Wir hatten Anfang der vergangenen Woche schon mal lose darüber gesprochen, da hatte er mich gefragt, ob ich da spielen könnte. Von daher habe ich mich mental schon ein wenig darauf vorbereiten können. Es war jetzt nicht so wild, dass man da irgendwelche Ängst entwickelt. Es sind ein paar Dinge anders, aber trotzdem bleibt es ja Fußball.“

...seine Perspektiven auf der Position: „Klar spiele ich lieber in der Mitte. Aber wenn links einer fehlt, bin ich eben da. Wenn es irgendwo brennt, dann stelle ich mich natürlich dahin und helfe aus.“

...seine Gefühlswelt nach dem Torerfolg: „Solche Momente hatte ich schon recht lange nicht mehr. Als Fußballer ist es etwas besonderes, wenn du ein Tor machst. Es war der perfekte Tag. Wir haben gewonnen, ich habe ein Tor gemacht und ich denke auch ein einigermaßen passables Spiel. Aber jetzt geht der Blick schon wieder nach vorne, und wir bereiten uns auf Nürnberg vor. Es ist im Fußballgeschäft alles sehr schnelllebig. Wenn wir in Nürnberg schlecht spielen, dann ist das, was wir uns am Wochenende davor aufgebaut haben, schon wieder zunichte gemacht. Wir müssen die Zufriedenheit wieder ablegen und weiter arbeiten für den Erfolg.“

...seine bisher unglückliche Zeit in Düsseldorf: „Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber wichtig ist, dass man immer wieder aufsteht.“

...den nächsten Gegner Nürnberg: „Wir wollen Punkte gegen jeden Gegner holen. Die Nürnberger sind auch nicht so gut in die Saison gestartet. Das ist bestimmt kein angeschlagener und deshalb einfacher Gegner. Ein einfaches Spiel wird es auf keinen Fall.“

...die Verletztensituation im Kader: „So Phasen gibt es manchmal. Ich fand jetzt nicht, dass wir gegen Heidenheim mit einer Notelf auf dem Platz gestanden haben. Das war eine echt gute Truppe. Nach und nach werden die Verletzten wieder kommen. Und das nur 15 Profis im Kader standen? Grundsätzlich hatten wir vor drei Jahren nur einen 18-er-Kader. Also so ungewöhnlich ist es nicht. Darüber machen wir uns jetzt nicht so groß Gedanken. Bei uns ist auch niemand überspielt. Wir hatten noch keine englischen Wochen, also nur eine Partie in sieben Tagen. Wenn sich jemand wie Florian Hartherz verletzt, dann ist das natürlich total bitter. Aber er hat die Verletzung jetzt nicht wegen einer Überbelastung bekommen. Da ist dann einfach auch Pech mit im Spiel.“