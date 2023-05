Vor Spiel beim FC St. Pauli So steht es um Rückkehr von Sobottka und Hennings bei Fortuna

Um den Eifer und Ehrgeiz ihres Mannes zu dokumentieren, hat Janine Hennings ein Video bei Instagram gepostet, dass Rouwen Hennings dabei zeigt, wie er sich im Pool buchstäblich abstrampelt. Unter Wasser bewegt der Angreifer darin seine Beine immer wieder auf und ab und um vermutlich vor allem das lädierte Knie zu mobilisieren. Der Angreifer von Fortuna kämpft nach seinem Eingriff am Meniskus am 19. April energisch dafür, so schnell es geht wieder auf den Rasen zurückzukehren.