Bundesliga ab 20.30 Uhr im Live-Ticker: Mit dieser Startelf will Fortuna die Dortmunder knacken

Mit dieser Startelf will Fortuna die Dortmunder knacken

Düsseldorf Fortunas Trainer hatte angekündigt, in der Englischen Woche zu rotieren. Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Freiburg nimmt Friedhelm Funkel in seiner Startelf gegen Dortmund dann auch vier Veränderungen vor.

Die größte Überraschung ist sicherlich, dass Marcel Sobottka nach fünf Wochen Verletzungspause direkt wieder in die Startelf rückt. Er wird im zentralen Mittelfeld mit Kapitän Oliver Fink, der ebenfalls wieder von Beginn an spielt, und Dauerläufer Kevin Stöger agieren. Zudem kommen auch Jean Zimmer und Dodi Lukebakio wieder von der ersten Minute an zum Einsatz.