Fortunas Marcel Sobottka beschwichtigt : „Neun Punkte sind kein großer Rückstand“

Marcel Sobottka (re.) mit Andre Hoffmann. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Auch nach dem enttäuschenden 1:1 bei Jahn Regensburg hat sich Fortunas Mittelfeldspieler Marcel Sobottka seinen Optimismus bewahrt. Er glaube fest daran, dass der Aufstieg noch machbar sei, versichert der 26-Jährige.

Es lief zuletzt alles andere als optimal. Für Fortuna im Allgemeinen, aber auch für Marcel Sobottka im Speziellen. Der lange Zeit gesetzte Mittelfeldspieler musste in den vergangenen Wochen einige Male mit der Rolle als Einwechselspieler vorlieb nehmen. Und wenn der 26-Jährige von Beginn an zum Einsatz kam, wie am Samstag beim enttäuschenden 1:1 in Regensburg, dann konnte er nicht an seine Bestform anknüpfen – womit er im Düsseldorfer Kader jedoch nicht allein war.

Marcel Sobottka über...

...die aktuelle Enttäuschung: „Wir wollten alle ein bisschen mehr. Den Sonntag brauchten wir schon noch, um richtig über das Ergebnis wegzukommen, denn wir wollten in Regensburg gewinnen, ganz klar.“

...die Aufstiegschancen: „Neun Punkte zu den Aufstiegsplätzen sind kein großer Rückstand. Ich weiß, dass jede Mannschaft mal einen kleinen Durchhänger hat. Wir haben noch 13 Spiele, da ist noch alles möglich. Warum sollten wir jetzt den Kopf in den Sand stecken? Die Mannschaften oben spielen alle noch gegeneinander. Es kann ganz schnell gehen in dieser Liga. Jeder bei uns glaubt daran, dass wir noch oben angreifen können. Wir haben die Qualität dafür, auch wenn wir sie in den letzten Spielen nicht unbedingt auf den Platz gebracht haben.“

...die schwache erste Hälfte am Samstag: „Die ersten 20, 30 Minuten war es ein wildes Spiel mit vielen langen Bällen und Duellen im Mittelfeld. Das Gegentor darf so nicht passieren, das werden wir am Dienstag noch einmal genau analysieren. Vorn hat uns der letzte oder vorletzte Pass gefehlt, zum Beispiel auch, als ich rechts durch war und in der Mitte niemanden gefunden habe.“

...Führungspersonen im Team: „Ein Spieler entscheidet bei uns nicht über die Leistung der Mannschaft. Wir haben nicht den einen Messi, der immer das entscheidende Tor schießt – und wenn er mal schlecht spielt, dass dann gar nichts bei uns läuft. Als wir unsere Siegesserie hatten, hatten alle ihren Anteil daran, und jetzt ist das ganz genauso.“

...die Systemumstellung auf 4-3-3: „Es geht nicht um das System, sondern was wir Spieler damit anstellen. Wir haben nach der Halbzeit noch 25 Minuten lang im 4-3-3 weitergespielt, und es hat dennoch besser geklappt als in der ersten Hälfte.“

...fehlendes Selbstvertrauen auf dem Platz: „Wir sagen sicher nicht vor einem Spiel: ,Boah, sind wir schlecht, heute verlieren wir bestimmt.’ Wir sind Sportler durch und durch und wollen jedes Spiel gewinnen. Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir jetzt eine Siegesserie starten können. Es hat in der Hinrunde geklappt, warum soll es jetzt nicht klappen? Aber wir müssen uns das hart erarbeiten. Wenn man ein paar Prozentpunkte rausnimmt, hast du in dieser Liga keine Chance.“

...den Umgang mit Kritik: „Wir haben eine erfahrene Mannschaft, und ich habe in meinen fünfeinhalb Jahren bei Fortuna auch schon viele Situationen erlebt, in denen viel Gegenwind aufgekommen ist. Wir sind daraus meistens gestärkt hervorgegangen, das ist eine Qualität dieser Mannschaft.“

...fehlende Qualität im Mittelfeld: „Flo Neuhaus spielt gerade in Gladbach und wird von ganz großen Klubs begehrt, Kevin Stöger war vor seiner Verletzung richtig, richtig gut. Das sind natürlich Spieler mit enormer Qualität, die früher bei uns waren. Vielleicht fehlt uns aktuell der klassische Zehner-Typ, da könnte man drüber diskutieren – aber die Spieler, die da sind, haben auch Qualität. Wir müssen das dann eben als Team lösen, und wir haben schon gezeigt, dass wir Chancen herausspielen können.“

...die ausstehende Vertragsverlängerung mit Trainer Uwe Rösler: „Ich bin als Spieler immer gut damit gefahren, mich nur zu Dingen zu äußern, die ich auch beeinflussen kann. Das ist die falsche Baustelle. Wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, würde ich Energie verschwenden.“