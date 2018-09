Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka im Interview

Düsseldorf Marcel Sobottka führt die Fortuna in den ersten Bundesligaspielen als Kapitän auf das Feld. Im Interview spricht der 24-Jährige über sein Standing in der Mannschaft, die bisherigen Resultate und gelebte Fußballsysteme.

Sobottka Auf jeden Fall. Manchmal ist es besser, einen Schritt zurück zu machen, um dann zwei nach vorne zu gehen. In dem Alter, in dem ich war, war es einfach wichtig, viele Spiele zu machen, anstatt nur auf der Bank zu sitzen. Nur so konnte ich mich verbessern. Bisher habe ich in meiner Karriere alles richtig gemacht.

Sobottka Das war für mich kein großes Thema. Wir haben in Oliver Fink und Adam Bodzek zwei Kapitäne, die eigentlich die Binde tragen, wenn sie auf dem Platz stehen. Dazu gibt es einen Mannschaftsrat von sechs Leuten, von denen vier Spieler Finki und Bodze vertreten können. Klar, ist es ein schönes Gefühl, dass ich sie tragen durfte, aber es ändert mein Standing in der Mannschaft nicht. Wir sind immer noch die gleichen elf Spieler, von denen jeder etwas zu sagen hat und seine Stärken einbringen muss.

Sobottka Wir wurden für unsere Fehler sofort bestraft – das ist eben Bundesliga. Im ersten Spiel hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt, weil wir keinesfalls die schlechtere Mannschaft waren. In Leipzig hätten wir gewinnen können. Ich habe mich nach dem Spiel richtig geärgert. Klar, mit etwas Abstand ist ein Punkt in Leipzig okay, aber der Spielverlauf hätte mehr hergegeben. Unterm Strich bleibt ein Punkt nach zwei Spielen. Das ist nicht viel. Man kann deshalb auch noch nicht sagen, dass wir in der Bundesliga angekommen sind. Wir müssen in den nächsten Spielen noch beweisen, dass wir bundesligareif sind.