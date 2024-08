Vor dem Start in Darmstadt Darum geht Fortuna-Routinier Sobottka mit einem guten Gefühl in die Saison

Damit spricht Sobottka in erster Linie Danny Schmidt, Tim Rossmann und Jona Niemiec an; die beiden Ersteren junge Zugänge, mit deren Einstand der Routinier bislang sehr zufrieden ist. „Sie haben einen guten Eindruck hinterlassen und sind schon jetzt Alternativen für die erste Elf am Sonntag in Darmstadt. Aber das muss dann ja der Trainer entscheiden und Gott sei dank nicht ich.“