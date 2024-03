Vizekapitän ist wieder fit Auf dieses Wiedersehen freut sich Fortunas Marcel Sobottka

„Es tut richtig gut, wieder voll dabei zu sein“, sagt der 29-Jährige, der die soeben absolvierte Einheit richtig genossen hat. „Unterm Strich waren es jetzt fünf Monate, die ich nicht voll mitmachen konnte. Das ist mir in meiner Karriere zuvor noch nie über einen so langen Zeitraum passiert.“ Eine Muskelverletzung reihte sich an die nächste, so dass Verein und Spieler entschieden, „Cello“ einmal komplett auf den Kopf zu stellen und Ursachenforschung zu betreiben.