Vor dem schweren Spiel in Fürth Dieses Gefühl fordert Vizekapitän Sobottka bei Fortuna ein

Das eine Spiel gegen Wehen mache Fortuna nicht zu einer schlechten Mannschaft. „Die Spiele davor, die wir noch herumgerissen haben, die zeigen, dass die Mannschaft Charakter hat, dass sie Willen hat und fußballerische Qualität. Die Stimmung ist gut, wir stehen immer noch gut da. Dann müssen wir jetzt einfach am Sonntag drei Punkte einfahren, dann ist ja alles okay.“ Einfach einfahren – gar nicht so einfach in der Praxis, denn Fortunas Bilanz in Fürth ist mit nur einem Sieg in 14 Partien dort verheerend. Sobottkas Kommentar dazu: „Statistiken sind dazu da, geknackt zu werden.“