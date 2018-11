Kniebeschwerden sind zu stark : Sobottka fehlt Fortuna auch bei den Bayern

Düsseldorf Marcel Sobottka ist eine ganz zentrale Figur im System von Fortunas Trainer Friedhelm Funkel. Nach der Länderspielpause sollte der Mittelfeldspieler eigentlich wieder fit sein – doch seine Knieprobleme sind nach wie vor zu groß.

Wie wichtig Marcel Sobottka für Fortuna Düsseldorf ist, lässt sich ganz leicht an der Statistik ablesen. In den vergangenen zwei Kalenderjahren seit November 2016 hat der Mittelfeldspieler lediglich in zehn von 68 Ligapartien gefehlt – und von diesen zehn hat Fortuna acht verloren. Ohne den 24-Jährigen scheint es kurioserweise nur gegen Berliner Mannschaften einigermaßen zu laufen: Den einzigen Sieg ohne Sobottka verbuchte Fortuna jüngst mit 4:1 gegen Hertha BSC, zuvor hatte es im April 2017 einmal ein 2:2 bei Union gegeben, das der gebürtige Gelsenkirchener wegen einer Gelb-Rot-Sperre verpasste.

Zum Leidwesen Fortunas geht es am Samstag (15.30 Uhr) jedoch nicht gegen ein Berliner, sondern gegen ein Münchner Team. Kein Geringerer als der große FC Bayern wartet in seiner Arena auf die Düsseldorfer, und schon jetzt scheint sicher, dass Sobottka dort nicht auf dem Platz stehen wird. Auch am Dienstag konnte er, wie schon tags zuvor, nur ein leichtes Lauftraining absolvieren, während die Kollegen ihr Programm durchzogen.

Eine Knieverletzung, die Sobottka erstmals bei der 1:7-Niederlage Mitte Oktober in Frankfurt Probleme bereitet hatte, ist schuld an der für seine Verhältnisse ungewöhnlich langen Ausfallzeit. Die Patellasehne ist gereizt, so dass der Defensivstratege sofort Schmerzen empfindet, sobald er beim Laufen das Bein stärker belastet. Drei Ligaspiele und das Pokalspiel beim SSV Ulm hat er nun bereits verpasst – seit zwei Jahren die längste Pause für ihn. Im Herbst 2016 war Sobottka gerade zweimal nicht dabei, obwohl die damalige Diagnose Syndesmoseanriss zunächst schlimmer klang als die aktuelle.