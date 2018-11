Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka fällt gegen Gladbach aus

Düsseldorf Der Bundesliga-Aufsteiger gastiert am Sonntag um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Deren 0:5-Niederlage im Pokal gegen Leverkusen spielt für Trainer Friedhelm Funkel in der Vorbereitung keine Rolle.

Die Ausgangslage: „Dass die Gladbacher im Pokal 0:5 verloren haben, hat überhaupt keine Auswirkungen auf unser Spiel“, betont Funkel. „So eine Klatsche hat mit dem darauffolgenden Spiel nichts zu tun. Borussia hat eine Klassemannschaft, die so etwas bis Sonntag längst abgehakt hat.“ Dennoch sind beide Teams in Zugzwang: Borussias Anhänger wollen nach dem bitteren Pokal-Aus eine Reaktion sehen, Fortuna hat zwar im Pokal Selbstvertrauen getankt, in der Liga aber eine Serie von fünf Niederlagen in Folge stehen.