Vize-Kapitän seit Monaten nicht dabei Dieses Riesenrätsel gibt es um Sobottka bei Fortuna

Marcel Sobottka stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Er ist auf dem Platz ein Malocher, er macht, was gemacht werden muss, ohne darauf zu achten, wie er selbst dabei aussieht. Er muckt nicht auf, wenn er aufgrund von taktischen Überlegungen eines Trainers auf die Bank muss. Er ist nicht beleidigt, wenn er vom Mittelfeldspieler zum Links- oder Innenverteidiger wird. Er macht seinen Job. Doch aktuell kann er das nicht. Nach dem 5:3 gegen den FC Schalke 04 am 25. November 2023 ist bei ihm ein Muskelfaserriss diagnostiziert worden.