„Erstmal in der Position des Herausforderers“ Das ist der Comeback-Plan von Fortunas Vizekapitän Sobottka

Marcel Sobottka ist beileibe nicht das, was man landläufig als klassischen Lautsprecher bezeichnet. Trotz seiner stets differenzierten, klaren, oft unmissverständlichen Ansichten und Haltungen liegt es Fortunas Mittelfeldspieler fern, verbal über die Stränge zu schlagen. Und hinzu kommt, dass Sobottka – in welchem Gemütszustand auch immer – seine Worte stets so ruhig wie bedacht wählt und ausspricht. Als ein Rasenmäher ganz in der Nähe just in dem Moment dröhnend zu rattern beginnt, als der 29-Jährige nach der Mittwocheinheit zum Gespräch erscheint und die augenzwinkernde Aufforderung erhält, den Lärm zu übertönen, antwortet er: „Mal gucken.“ Und lächelt verschmitzt.