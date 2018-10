Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka appelliert an den Teamgeist

Düsseldorf Fortuna bereitet sich nach der 1:7-Schmach von Eintracht Frankfurt auf die kommende Aufgabe am Samstag gegen den VfL Wolfsburg vor. Wir haben mit Mittelfeldspieler Marcel Sobottka gesprochen.

Sobottka Wir sind in einem Beruf, in dem man sich von Woche zu Woche beweisen muss. Und wenn man in der einen Woche schlecht spielt, so wie wir es in Frankfurt gemacht haben, dann bringt es nichts, sich darüber noch fünf, sechs oder gar sieben Tage Gedanken zu machen, weil dann schon die nächste Aufgabe ansteht. Wir haben uns noch ein, zwei Tage mit dem 1:7 beschäftigen müssen, weil wir viel falsch gemacht haben. Die Fehler wurden am Sonntag vom Trainer auch knallhart angesprochen. Dann muss es aber auch abgeschlossen sein. Wir wissen, dass wir am Samstag gegen Wolfsburg so nicht noch einmal auftreten dürfen.