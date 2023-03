„Soll er Schauspieler werden“ Dieser Ex-Fortune provoziert kuriose Rote Karte

Auf die Nachfrage, ob er den Ex-Fortunen denn wirklich erwischen wollte oder die Situation nicht doch aus einem blöden Zufall entstanden war, antwortete Jonjic: „Ehrlich gesagt wollte ich ihn schon gegen den Kopf treffen, aber das war wirklich so ein halbstarker Wurf von mir. So ein: ,Hier, nimm doch den Ball‘. Er hat auch geschrien: ,Schmeiß mir den Ball her.‘ Dass es jetzt so passiert, ist dumm gelaufen. Aber was soll ich machen? Mund abputzen und weitermachen.“ Erst einmal wird der 23-Jährige zwei Spiele lang zuschauen müssen – so lange dauert seine Sperre.