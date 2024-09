Manuel Gajus läuft für mehr Inklusion So unterstützt Fortuna einen Spenden-Marathonlauf durch Düsseldorf

In Stockum wurden sie von Fortunas Inklusionsbeauftragten Stefan Felix begrüßt, der stellvertretend für die Blinden- und Amputiertenfußballer der Düsseldorfer vor Ort war und ganz wichtige Arbeit in puncto Gleichberechtigung betreibt. „Für den Verein ist die Inklusion aller Menschen in den Sport ein superwichtiges Thema und wir unterstützen das auch maximal. Als Fortuna sind wir sehr stolz auf unsere Teams der Blinden- und Amputiertenfußballer“, sagte Borgerding nach Ankunft an der ersten Zwischenstation.