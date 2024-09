Manuel Gajus lief für guten Zweck So viel Geld wurde beim Spendenmarathon im lila Fortuna-Trikot gesammelt

Seine Marathon-Route führte ihn an mehreren Stationen vorbei, an denen sich um Menschen mit Behinderungen oder schweren Erkrankungen sowie um Inklusion gekümmert wird. „Alles Einrichtungen mit Menschen, die enorm viel für andere Menschen tun, denen es nicht so gut geht und auf die ich mit meinem Lauf aufmerksam machen möchte“, sagte Gajus.