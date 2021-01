Kostenpflichtiger Inhalt: Mannschaftsarzt Ulf Blecker : Der Mann, der Fortuna durch die Corona-Krise führt

Ulf Blecker (rechts) im Einsatz. Foto: dpa/Christof Stache

Düsseldorf Ohne Ulf Blecker geht gar nichts bei Fortuna. Erst recht in diesen Tagen, in denen der 57-Jährige nicht nur mit seiner überragenden Kompetenz als Mannschaftsarzt gefragt ist, sondern zusätzlich als Hygienebeauftragter in Sachen Corona.