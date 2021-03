Vor Anpfiff in Sandhausen : Fortunas Spieler mit rührender Geste für verletzten Pledl

Fortunas Spieler beim Aufwärmen mit Pledl-Shirts. Foto: Jolitz

Sandhausen Vor dem Anpfiff in Sandhausen haben sich die Spieler von Fortuna Düsseldorf eine schöne Geste für den schwerverletzten Thomas Pledl ausgedacht. Während des Aufwärmens demonstrierten sie so Teamgeist. Was passiert ist.

Der Teamgeist wird bei Fortuna groß geschrieben. So auch am Samstag kurz vor der Partie beim SV Sandhausen. Während des Aufwärmens trugen alle Profis ein T-Shirt mit dem Namen Thomas Pledl und der Rückennummer 18 auf dem Rücken und der Aufschrift: „Stay strong, come back stronger.“

Hintergrund ist die schwere Verletzung, die sich Pledl im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg zugezogen hat. Der Außenstürmer hat eine komplexe Knieverletzung davongetragen mit Rissen im Bandapparat, dem Meniskus und dem vorderen Kreuzband. Eine Operation soll in der kommenden Woche erfolgen. Damit fällt Pledl monatelang aus – acht Monate bis ein Jahr muss man rechnen. „Er hat sich das Knie total unglücklich verdreht“, sagt Team-Doc Ulf Blecker. „Leider ist es eine komplizierte Verletzung.“

Bereits unter der Woche hatten seine Mitspieler emotional auf diese schlimme Nachricht reagiert. André Hoffmann war der erste, der zumindest virtuell eine Grußbotschaft in Richtung Pledl gesendet hat: „Ich bin mir sicher, dass du stärker zurückkommst.“ Und weiter schreibt er: „Du kannst immer auf mich zählen.“ Fast wortgleich die Wünsche auch von anderen Arbeitskollegen. Matthias Zimmermann: „Du kommst stärker zurück.“ Felix Klaus: „Du kannst auf meine Unterstützung zählen.“ Kelvin Oforo: „Wir stehen hinter dir!“ Auch Kristoffer Peterson, Jamil Siebert, Shinta Appelkamp und viele weitere haben sich angeschlossen.