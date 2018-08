Fortuna Düsseldorf: Mannschaft muss sich auf die Bundesliga einstellen

Düsseldorf Die Leistung von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg war ansprechend, das Ergebnis nicht. Wichtig ist nun, wie schnell sich der Aufsteiger akklimatisiert.

Der Montag war für Fortunas Profis trainingsfrei. Zeit, die Eindrücke vom Bundesliga-Comeback nach fünf Jahren sacken zu lassen, das für viele im Kader sogar die Premiere in der deutschen Eliteklasse war. Zeit auch, die erste Enttäuschung zu verarbeiten, die die 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg hinterlassen hatte – wobei es den meisten Spielern schon auf dem kurzen Weg vom Rasen in die Interviewzone vor den Kabinen gelungen war, das Geschehene angemessen einzuordnen.

Man merkte der Mannschaft an, dass sie in dieser Hinsicht zu Beginn der Partie tatsächlich Zweifel zu haben schien. Statt die Aufstiegseuphorie mitzunehmen und voller Schwung in die Partie zu starten, erstarrten die Düsseldorfer gut 20 Minuten lang vor den keck aufspielenden Augsburgern. „Dafür will ich den Jungs gar keinen Vorwurf machen“, sagte Sportvorstand Erich Rutemöller. „Ich kann diese Anfangsnervosität verstehen, denn für viele waren es ja wirklich die ersten Minuten in der Bundesliga.“