6:3-Spektakel in Unterhaching Aus diesem Grund macht Fortuna ihrem Trainer richtig Spaß

Das ist ihm und seinen Schützlingen in Oberbayern gelungen. „Natürlich hätte ich lieber in einer 4-3-3-Ordnung gespielt, aber mir fehlte eben der dritte Mittelfeldspieler“, sagt Thioune, der den schwachen Jona Niemiec in einem 4-4-2-System als zweite Spitze aufgeboten hat. Die Wende, sie ist erst mit der Einwechslung des zuvor krank ausgefallenen Isak Johannesson und der Rückkehr zum 4-3-3 gekommen. „Ich wusste jetzt auch nicht, dass Isak am Ende noch 75 Minuten spielen muss. Das hat uns nachher dann geholfen und zeigt, was für ein geiler Haufen wir sind. Dass wir alles kompensieren und auch aushalten können.“