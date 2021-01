Nach Magen-Darm-Alarm : So will Fortuna weitere Ansteckungen verhindern

So will Fortuna weitere Ansteckungen verhindern

Düsseldorf Ein Magen-Darm-Virus geht bei Fortuna um und hat schon vier Spieler erwischt. Der Verein hofft, das Problem zeitnah in den Griff zu bekommen. Was für Maßnahmen der Klub ergreift und wie es den erkrankten Spielern geht.

Andre Hoffmann sah man die Erschöpfung nach dem Top-Spiel gegen den Hamburger SV deutlich an. Seinen Job auf dem Feld hatte er in den vorausgegangen 90 Minuten hervorragend gemacht. Vielleicht half ihm dabei auch, dass Simon Terodde wusste, dass Hoffmann in der Nacht zuvor von einem Magen-Darm-Virus zu längeren Aufenthalten auf der Toilette gezwungen wurde, und alleine deshalb mehr Abstand suchte. Terodde jedenfalls blieb auf Seiten des Hamburger SV ohne weiteren Torerfolg. Am Ende des Abends stand ein gerechtes 0:0.