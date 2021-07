Auch Fortuna würde profitieren : Okoye vor Wechsel zu niederländischem Topklub

Foto: imago images/Pro Shots/via www.imago-images.de 35 Bilder Diese Fortuna-Talente zogen zu anderen Klubs

Düsseldorf Fortunas ehemaliger Torwart Maduka Okoye hat mit seinen Leistungen das Interesse zahlreicher Topklubs geweckt. Nun steht nach Informationen unserer Redaktion ein Wechsel bereits in dieser Transferperiode bevor. Davon würden auch die Düsseldorfer profitieren.

Fortunas ehemaliger Torhüter Maduka Okoye steht in dieser Transferperiode vor einem Vereinswechsel. Nach Informationen unserer Redaktion möchte der AZ Alkmaar den nigerianischen Nationaltorwart, der momentan noch bei Sparta Rotterdam unter Vertrag steht, unbedingt verpflichten. Der niederländische Topklub hat bereits bei Rotterdam offizielles Interesse hinterlegt. Ein Vorteil für Okoye ist, dass dessen Berateragentur „Prime11“ in den Niederlanden bestens vernetzt ist.

Alkmaar sucht einen Nachfolger für Torhüter Marco Bizot, der den Verein aller Voraussicht nach verlassen wird. Und auch für Okoye würde sich der Wechsel lohnen. Mit Alkmaar könnte er in der kommenden Saison in der Uefa Europa League spielen und sich auf internationaler Bühne noch mehr in den Fokus der Fußballwelt spielen.

Doch nicht nur Alkmaar würde den ehemaligen Düsseldorfer Nachwuchstorwart gern verpflichten. Auch einige Vereine aus Belgien, England und Frankreich haben ihre Fühler ausgestreckt. So haben beispielsweise der RSC Anderlecht, AFC Bournemouth und Stade Reims Okoye intensiv gescoutet. Momentan befindet sich aber Alkmaar in der Pole Position. Auch weil sich Okoye in den Niederlanden sehr wohl fühlt.

Foto: Christof Wolff 32 Bilder Fortuna - Limassol: die Bilder des Spiels

Transferschluss ist zwar erst in knapp zwei Monaten: Solange wird der 21-Jährige aber wohl nicht mehr für Sparta spielen. Am Freitag (9. Juli) wird er aber noch im Freundschaftsspiel gegen die KAA Gent für Rotterdam auflaufen. „Ich will Maduka nicht verlieren, nicht einmal für zehn Millionen Euro“, sagte sein Trainer Henk Fraser jüngst dem niederländischen Medium „Voetbalprimeur“. „Aber ich bin auch realistisch. Und wenn Scouts immer noch nicht sehen, was für ein Keeper er ist, dann sind sie wirklich am schlafen. Maduka ist Gold wert für Sparta.“