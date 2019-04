Verdientes 4:1 gegen Bremen : Fortuna macht ihren Trainer „wahnsinnig stolz“

Fortuna feiert den 4:1-Erfolg vor der Südtribüne. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf zeigt beim 4:1-Sieg über Werder Bremen vor ausverkauftem Haus eine begeisternde Leistung. Trainer Friedhelm Funkel spricht vom „schönsten Jahr meiner Trainerkarriere“.

Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf gehen nach dem mitreißend herausgespielten 4:1-Sieg über Werder Bremen so langsam die Saisonziele aus. Vorzeitiger Klassenerhalt? Locker geschafft. 40 Punkte? Bereits drei Spieltage vor Saisonende eingefahren. Was kann jetzt noch kommen? „Wir können ja mal ein ausgeglichenes Torkonto angehen“, sagt Stürmer Rouwen Hennings mit einem breiten Grinsen. Das wäre in der Tat ein ambitioniertes Ziel: Zur Stunde weist Fortuna eine Tordifferenz von minus 16 aus.

Trainer Friedhelm Funkel nahm die Ansage seines Torjägers so, wie sie gemeint war – mit einem Augenzwinkern. „Der gute Rouwen beliebt zu scherzen“, kommentierte der 65-Jährige, um dann aber sogleich auf ein sehr ernst gemeintes Lob einzuschwenken: „Ich habe das noch nicht oft gesagt, aber heute mach ich es mal: Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft. Was wir in dieser Saison geleistet haben, ist außergewöhnlich, und außergewöhnlich ist auch, wie wir heute aufgetreten sind.“

Foto: dpa/Marius Becker 14 Bilder Fortuna - Bremen: die Fortunen in der Einzelkritik.

Eine treffende Aussage. Wenn es an diesem Samstagnachmittag für eine Mannschaft noch um etwas ging, dann war es für die um die internationalen Plätze kämpfenden Bremer. Doch Fortuna riss das Geschehen vom Anstoß weg an sich, erzielte nicht von ungefähr bereits nach 47 Sekunden durch Benito Raman den Führungstreffer. „Wir haben angenommen, dass Werder das höchst unglückliche Pokal-Aus gegen die Bayern durch einen unberechtigten Elfmeter nicht so schnell würde wegstecken können“, erklärte Funkel. „Da ist man einfach müder, als wenn man weitergekommen wäre. Das wollten wir ausnutzen, und das ist uns gelungen.“

Mehr noch dadurch, dass Kenan Karaman mit seinem unfassbaren Treffer nach 66 Metern Sololauf durch die Werder-Abwehr schon in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. „Danach haben wir uns zwar ein Chancenplus erarbeitet, aber das heißt nicht, dass Fortunas Sieg nicht verdient gewesen wäre“, sagte der Bremer Chefcoach Florian Kohfeldt gewohnt fair. „Fortuna hat einfach immer im richtigen Moment ein Tor gemacht.“ Stimmt: Zehn Minuten nach der Pause, als Werder in Folge des Elfmeter-Anschlusstreffers von Max Kruse (28.) ein Übergewicht zu erlangen drohte, erhöhte Hennings nach einer herrlichen Kombination über Dawid Kownacki und den überragenden Karaman auf 3:1. Und als sich die Hanseaten rund 20 Minuten vor dem Ende noch einmal aufrappeln wollten, setzte Markus Suttner den Ball mal eben zum 4:1 unter die Latte.

Foto: Falk Janning 75 Bilder Fortuna - Bremen: die Bilder des Spiels.

„Eine Lücke in der Abwehr konnte ich nicht wirklich erkennen“, erklärte der österreichische Nationalspieler. „Da hab ich mir gedacht, hau am besten einfach mal richtig drauf.“ Nicht die schlechteste Entscheidung, wie Fortuna an diesem Tag überhaupt häufig die richtigen Entscheidungen traf. Das begann schon mit Funkels Idee, Karaman von Beginn an aufzustellen. „Ich habe mich vor ein paar Tagen lange mit Kenan unterhalten“, berichtete der Trainer. „Unter anderem habe ich ihm gesagt, dass ich nächste Saison voll auf ihn baue, auch wenn er in den vergangenen Wochen nicht so oft zum Zug kam. Und jetzt dankt er es mir auf diese Weise – das ist einfach toll.“

Positiv war auch die Nachricht, die der frühzeitig verletzt ausgeschiedene Raman in petto hatte. „Alles halb so wild“, erklärte der Belgier. „Ich habe einen Schuss dahin bekommen, wo es einem Mann besonders weh tut. Das Gehen tut immer noch ein bisschen weh, aber das ist nach zwei Tagen erledigt.“ Ein bisschen länger wird sich Aymen Barkok gedulden müssen: Der große Pechvogel der Saison, der schon mehrfach gesundheitliche Rückschläge erleiden musste, wurde nach einem heftigen Zusammenprall mit Davy Klaassen mit neun Stichen genäht.