Nachruf auf Fortuna-Kultbetreuer Spengler Mach’s gut, Aleks!

Du hast alles gewusst, was in der Kabine bei Fortuna los war. Von Anfang an, seit du 1990 das Amt des Mannschaftsbetreuers übernommen hast und als noch niemand ahnen konnte, dass du einmal die Bezeichnung „Kultbetreuer“ erwerben würdest. Aber du hast uns nichts davon verraten, so gern wir das für unsere Artikel auch gehört hätten. Weil die Spieler und auch die Trainer dir vertraut haben. Und du hattest dieses Vertrauen vollauf verdient.