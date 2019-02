Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel: Morgens Operation - nachmittags Stadion

Sinsheim Lutz Pfannenstiel hat sich auch von einer Mini-OP nicht aufhalten lassen. Am Morgen ließ sich Fortunas Sportvorstand einen Nierenstein entfernen. Am Nachmittag schaute er schon wieder Fußball beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim.

Lutz Pfannenstiel hatte sich seine Rückkehr zu seinem ehemaligen Arbeitgeber - zumindest von den äußeren Umständen her - sicher anders vorgestellt. Am Freitag begannen die Schmerzen im Unterleib bei Fortunas Sportvorstand. Mannschaftsarzt Ulf Blecker diagnostizierte eine Nierenkolik.

Am Samstagmorgen ging es für Pfannenstiel mit den krampfartigen Schmerzen dann in ein Krankenhaus in Sinsheim, dort wurde ein Nierenstein mit einer Mini-OP entfernt. Während die Medienabteilung bereits mitgeteilt hatte, dass Pfannestiel dem Spiel gegen Hoffenheim wohl aller Voraussicht nach nicht beiwohnen würde, kam der 45-Jährige kurz später doch noch pünktlich in die Arena an der A6.