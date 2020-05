Diskussion um Kadergröße bei Fortuna : Pfannenstiel reagiert auf Rösler-Aussage gelassen

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler hatte gesagt: „Der Kader ist zu groß.“ Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sieht das nicht als Affront gegen sich und wertet die aktuelle Situation eher als Luxusproblem.

Die Aussage von Uwe Rösler lässt keinen Interpretationsspielraum: „Der Kader ist zu groß“, sagte Fortunas Trainer. Die Trainingseinheiten mit 27 Feldspielern plus Torhütern seien schon eine Herausforderung. Hinzu käme noch die schwierige Entscheidung bei der Kaderauswahl für die Spiele und die damit einhergehende Enttäuschung bei den aussortierten Profis. Zunächst klingt das wie ein Vorwurf an Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, der für die Kaderplanung verantwortlich ist. Doch Rösler schränkte direkt ein: „Das ist keine Kritik, schon gar nicht an der Qualität, aber es ist schon sehr schwer, mit dieser Masse umzugehen.“