Noch kein Fortuna-Kontakt zum Gladbacher : Pfannenstiel nennt Personalie Cuisance „spannend“

Mickael Cuisance. Foto: Dirk Päffgen

Düsseldorf Es gebe keinen Kontakt zu Michael Cuisance und dessen Verein Borussia Mönchengladbach, sagt Fortunas Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel zu den Gerüchten um eine Ausleihe. Konkreter sind die Gespräche mit dem VfB Stuttgart über Marcin Kaminski.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Die Personalie Michael Cuisance ist bei Fortuna derzeit keine – das heißt aber nicht, dass sie es nicht noch werden kann. „Im Winter haben wir uns tatsächlich mal mit dem Namen Michael Cuisance beschäftigt, aber in dieser Transferperiode war er bislang noch kein Thema“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel auf Anfrage unserer Redaktion. Der „Express“ hatte zuvor berichtet, die Düsseldorfer seien an einer Ausleihe des Mittelfeld-Talents vom Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach interessiert. „Gespräche mit ihm oder der Borussia haben wir daher auch nicht geführt. Er ist aber durchaus ein spannender Spieler“, ergänzte Pfannenstiel. Derzeit weilt Cuisance mit der französischen U20-WM in Polen. Beim 2:0-Erfolg gegen Panama am Dienstag erzielte Cuisance ein Tor.

Foto: Dieter Wiechmann 11 Bilder Das ist Michael Cuisance.

Konkreter stellt sich in jedem Fall das Interesse an einer Festverpflichtung von Marcin Kaminski dar. Der VfB Stuttgart, der den polnischen Nationalverteidiger in der vergangenen Saison an Fortuna ausgeliehen hatte, ist allerdings am Montagabend durch das 0:0 beim Zweitliga-Dritten Union Berlin in die 2. Bundesliga abgestiegen und steht damit vor einer völlig neuen sportlichen Situation.

„Ob sich durch den Abstieg des VfB Stuttgart die Ausgangslage bei unseren Gesprächen über Marcin verändert hat, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", erklärte Pfannenstiel. „Wir hatten wegen Marcin immer wieder Kontakt mit dem VfB. Es ist aber völlig normal, dass die Stuttgarter zunächst den Saisonverlauf und nun die Relegation abwarten wollten. Jetzt lassen wir den VfB-Kollegen ein paar Tage Zeit, den Schock zu verdauen – das gebietet schon die sportliche Fairness. Anschließend werden wir dann in konkrete Gespräche einsteigen."