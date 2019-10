Bei Fortunas Mitgliederforum : Pfannenstiel kündigt neuen Vertrag für Hennings an

Foto: RP/Falk Janning Rouwen Hennings (roter Dress, im Pokalspiel in Villingen) soll laut Sportvorstand Lutz Pfannenstiel bald einen neuen Vertrag unterschreiben.

Düsseldorf Beim Mitgliederforum Fortuna Düsseldorfs ging es in erster Linie um die Führungskrise. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel verkündete zudem jedoch interessante sportliche Neuigkeiten.

Am Ende ist Fortuna Düsseldorf eben doch ein Sportverein. Das wurde auf dem Mitgliederforum des Fußball-Bundesligisten, das sich ja in erster Linie mit der Führungskrise um den Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann befassen sollte, gegen Ende des Abends richtig deutlich. Nachdem sich die rund 150 Mitglieder ausgiebig an der Fragerunde mit Röttgermann und Aufsichtsratschef Reinhold Ernst beteiligt hatten, rückte mehr und mehr die sportliche Seite in den Blickpunkt.

Wichtigster Punkt dabei: die Vertragsverhandlungen mit Stürmer Rouwen Hennings, der erst kürzlich mit seiner Unzufriedenheit mit Fortunas Verhandlungstaktik an die Öffentlichkeit gegangen war. „Es ist zwar noch nichts offiziell festgelegt“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel auf eine entsprechende Anfrage aus dem Plenum, „aber Sie können sich eigentlich darauf verlassen, dass Rouwen Hennings nächste Saison bei uns spielt.“ Das klang mehr als zuversichtlich – auch wenn das kleine Wörtchen „eigentlich“ anzeigt, dass doch noch Hürden zu bewältigen sind. Man muss kein Prophet sein, um die Vertragsdauer als zentralen Diskussionspunkt auszumachen: Der inzwischen 32-jährige Angreifer möchte naturgemäß eine längere Laufzeit aushandeln, als Fortuna sie sich am liebsten wünschte.

Doch Pfannenstiel gab auch bereitwillig zu anderen Personalien Auskunft. „Die Entwicklung von Davor Lovren war einfach langsamer als die von Fortuna Düsseldorf“, sagte der Sportvorstand über den 20-jährigen Offensivmann. „Es war letztes Jahr so und ist dieses Jahr so, dass er immer Spieler vor sich hatte, an denen er nicht vorbeikam. Aber er ist ein Spieler mit viel Potential, manchmal klappt es sozusagen auf dem ‚zweiten Bildungsweg‘ – wir haben auch versucht, ihn auszuleihen. Momentan trainiert er mit der zweiten Mannschaft.“

Insgesamt hatte der gebürtige Zwieseler jedoch gute Nachrichten für die Nachwuchsleute des Vereins. In den nächsten Wochen gebe es „sicher nochmal was Positives zu vermelden. Ich sage mal, bis Weihnachten wird es sicher noch zwei bis drei Verträge mit Spielern geben, die teilweise schon seit der U9 bei der Fortuna sind“. So viel Verbundenheit mit dem Nachwuchs-Leistungszentrum kam an bei den Mitgliedern, denen allerdings noch eine weitere Frage auf der Seele brannte – die nach der Zukunft von US-Nationaltorhüter Zack Steffen.