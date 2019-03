Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel übt Kritik: „Arena-Deal ist mehr als fragwürdig“

Düsseldorf Nach der Spielabsage beim MSV Duisburg meldet sich Fortunas Sportvorstand zum Arena-Deal mit dem KFC Uerdingen zu Wort. Lutz Pfannenstiel hat Angst, dass der Rasen auch in Düsseldorf zum Problem werden könnte.

Das für vergangenen Sonntag angesetzte Zweitligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln wurde abgesagt, nachdem der Rasen durch das Drittligaspiel des KFC Uerdingen gegen Fortuna Köln am Freitag unbespielbar geworden war. Das Uerdinger Stadion an der Grotenburg soll noch mindestens bis 2020 saniert werden. In der laufenden Spielzeit nutzt der KFC die MSV-Arena als Heimspielstätte. Für die kommende Saison haben sich die Uerdinger mit D.Live, einer Tochterfirma der Stadt Düsseldorf, darauf geeinigt, ihre Heimspiele in der Landeshauptstadt austragen zu können. Das missfällt den handelnden Personen bei Fortuna.