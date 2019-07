Tekpetey und Ampomah : Pfannenstiel bringt afrikanische Note zu Fortuna Düsseldorf

Schon bald Fortune? Nana Ampomah aus Ghana (rechts). Foto: VIRGINIE LEFOUR/Imago Images

Düsseldorf Der Düsseldorfer Sportvorstand Lutz Pfannenstiel möchte nach Bernard Tekpetey in Nana Ampomah vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren einen zweiten Stürmer aus Ghana verpflichten. Rund vier Millionen Euro würden für ihn fällig.

Lutz Pfannenstiel war zu aktiven Torhüterzeiten ein Weltenbummler. Er spielte bei Klubs in elf verschiedenen Staaten, wurde der erste Spieler, der in allen sechs Kontinentalverbänden mindestens ein Profispiel absolviert hat. Kein Wunder also, dass der 46-Jährige auf seiner ersten Station als Sportvorstand, Fortuna Düsseldorf, den Blick auf den internationalen Transfermarkt erweitert hat. Am Freitag machte Pfannenstiel den Transfer des ghanaischen Außenstürmers Bernard Tekpetey zu Fortuna perfekt, und derzeit sieht es ganz so aus, als sollten die Düsseldorfer in der neuen Saison sogar eine Flügelzange aus dem westafrikanischen Staat im Kader haben. Zumindest einmal sind die Verhandlungen mit Nana Ampomah vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren weit gediehen.

Tekpetey wurde vor 21 Jahren in Accra geboren und wuchs auch noch in Afrika auf. Mit 18 kam er dann jedoch schon zum FC Schalke, spielte dort in der zweiten und zweimal auch in der ersten Mannschaft, bevor der zweimalige Nationalspieler maßgeblich am Aufstieg des SC Paderborn in die Bundesliga beteiligt war.

Foto: CHRISTOF WOLFF 29 Bilder Tekpetey trainiert erstmals mit Fortuna.

Tekpetey kennt also den deutschen Fußball, und das Kurioseste an ihm ist der Umgang des FC Schalke mit seiner Person: Erst verkauften die Gelsenkirchener den schnellen Angreifer für magere 150.000 Euro nach Paderborn, um dann im Mai für 2,5 Millionen eine Rückkaufoption zu ziehen. Jetzt verleiht Schalke ihn für zwei Jahre zu Fortuna, die Tekpetey am Leihende für nur zwei Millionen fest verpflichten kann. So etwas geht nur auf Schalke – vor allem, da die Königsblauen Fortunas Stürmer Benito Raman unbedingt haben wollten.

Zweiter Teil der ghanaischen Flügelzange in Düsseldorf soll nun Ampomah werden. Pfannenstiel hat den 23-Jährigen in Belgien entdeckt, wo er für Waasland-Beveren die Schuhe schnürt. Zuletzt tat Ampomah das allerdings nicht mehr und trat in den Streik, weil sein Klub offenbar mit den Gehaltszahlungen weit in Rückstand ist.