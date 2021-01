Krajnc und Peterson : Erst Aufstieg mit Fortuna, dann Nationalmannschaft

Düsseldorf Kristoffer Peterson und Luka Krajnc sind noch recht neu bei Fortuna. Dennoch haben sie sich enorm schnell in Düsseldorf integrieren können. Neben dem Aufstieg haben sie noch ein weiteres großes Ziel. Ein Comeback in der Nationalmannschaft.

Daher kommt es beinahe überraschend daher, dass Luka Krajnc und Kristoffer Peterson überhaupt keine Probleme damit hatten, sich in Deutschland und in der Fortuna-Mannschaft zu integrieren. Beide sprechen nach einem halben Jahr schon sehr annehmbares Deutsch. Beide sind im Team sehr angesehen. „Düsseldorf ist eine wunderbare Stadt“, sagt Peterson während einer vereinseigenen Livesession auf Facebook. „Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Natürlich fehlen aber auch die Fans in der heimischen Arena. „Da macht das Tore schießen nicht so viel Spaß.“