Fortunas Zugang : Krajnc fühlt sich schon zu Hause

Luka Krajnc (li.) mit Dawid Kownacki. Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortunas neuer Innenverteidiger aus Slowenien spricht Deutsch – ein Riesenvorteil. Deshalb ist der 26-Jährige in der Mannschaft bereits angekommen und will nun gemeinsam mit seiner Frau schnell eine Wohnung finden.

Als Gesprächspartner von Luka Krajnc kann man sich fast schon veräppelt fühlen. Da kramt man sein leicht verschüttetes Schul-Englisch hervor und schlägt sich so tapfer durch die Themen – und am Ende lacht der 26-Jährige herzlich über einen Scherz, den man auf Deutsch mit einem Kollegen gemacht hat. „Okay, ich verstehe Deutsch“, sagt der so ertappte neue Innenverteidiger Fortunas daraufhin, „ich habe es in Slowenien in der Schule gelernt. Eigentlich kann ich es auch sprechen, aber bevor ich das öffentlich mache, möchte ich doch lieber noch ein paar Wochen üben.“

Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann 29 Bilder Erstes Training mit Zugang Luka Kranjc

Was auf den ersten Blick nur ein kleines Bonmot am Rande von Krajncs erstem Interview ist, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Riesenvorteil. Egal, was auf und neben dem Trainingsplatz gesprochen wird: Der Zugang vom italienischen Zweitligisten Frosinone Calcio ist sofort mittendrin, muss sich nicht mühsam das deutsche Fußball-Vokabular in den Kopf hämmern.

Hinzu kommt, dass der dreimalige slowenische Nationalspieler ein Typ ist, der durch seine offene Art schnell Anschluss findet. So plauderte er vor dem ersten Training intensiv mit Dawid Kownacki, obwohl er den Polen noch nie persönlich getroffen hatte. „Aber wir haben beide für Sampdoria Genua gespielt“, erklärt Krajnc, „und beide schlechte Erfahrungen gemacht. Das verbindet.“ Schon vor dem 17. Geburtstag wagte er den Sprung nach Italien, doch sein Traum blieb Deutschland. „Wir haben zu Hause immer deutschen Fußball gesehen“, berichtet er. „Ich musste irgendwann hierhin. Jetzt ist es endlich soweit.“

Foto: Frederic Scheidemann 14 Bilder Klaus Allofs und Uwe Klein beim Fortuna-Training