Matthäus glaubt an Bremen-Rettung : „Ich glaube, dass die Fortuna direkt absteigt“

Düsseldorf Keine Tränen des Glücks werden die Fortunen am Ende der Saison weinen, glaubt der frühere Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus. Er fürchtet, dass Werder Bremen noch an Fortuna vorbeiziehen wird.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus traut Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt nicht mehr zu. Der frühere Profi von Bayern München sieht die Mannschaft von Uwe Rösler am Saisonende auf dem direkten Abstiegsplatz 17, Werder Bremen rette sich noch auf den Relegationsrang 16 und Mainz 05 schaffe den direkten Klassenerhalt. „Es ist wirklich schwer vorherzusehen, wie dieses fußballerische Drama ausgehen wird. Aber ich glaube, dass sich Bremen rettet und die Fortuna direkt absteigt“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.

Denn: Am 32. Spieltag traut der siebenmalige deutsche Meister keinem der drei am stärksten gefährdeten Teams Punkte zu, weil die Gegner RB Leipzig, Bayern München und Borussia Dortmund heißen. Am 33. Spieltag kommt es zum Showdown im direkten Duell zwischen Fortuna und Augsburg sowie Mainz und Bremen. „Es bleibt spannend bis zum letzten Pfiff, und wie immer wird es viele Tränen geben. Die der Freude und solche der Verzweiflung. Allerdings steht nach 34 Spieltagen immer derjenige auch dort, wo er es verdient hat. So hart das dann für einige ist.“ Dort traut Matthäus den anderen Mannschaften offenbar den längeren Atem zu.