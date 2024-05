LIVE Liveblog zur Relegation Aus der Traum!

Düsseldorf · So zuversichtlich waren die Fans im Stadion und in der Altstadt in dieses Spiel gegangen. Doch am Ende stand eine große Enttäuschung. Fortuna scheiterte im Elfmeterschießen gegen Bochum. Unsere Reporter haben alles rund ums Spiel im Liveblog gesammelt.

28.05.2024 , 05:51 Uhr

17 Bilder So stimmungsvoll war der Fortuna-Fanmarsch zum Stadion 17 Bilder Foto: Moritz Mueller

(RP)