Für den Gegner hat Thioune viele lobende Worte. „Hertha hat top individuelle Spieler, die uns sehr, sehr fordern werden. Wir bekommen es in der Hauptstadt mit einem Gegner zu tun, der sehr flexibel und dynamisch ist und uns insbesondere in den Räumen vor viele Probleme stellen kann. Uns hilft es, wenn wir bei uns bleiben, konzentriert sind und die Leistung gegen Hannover als Benchmark nehmen. Dann werden wir auch am Sonntag wieder versuchen, unsere bestmögliche Leistung zeigen.“