Zumindest vor dem Anstoß durften die Düsseldorfer aber sogar noch auf den Direktaufstieg hoffen. Über mangelnde Motivation musste sich also niemand im Lager der Fortuna beklagen, bevor es in die Partie gegen den 1. FC Nürnberg ging. Rein von der Tabellenlage her gingen die Düsseldorfer als Favorit in die Partie, zumal da sie bereits das Hinspiel an der Noris mit 5:0 für sich entschieden hatten.