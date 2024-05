Fortuna-Trainer Daniel Thioune gibt sich vor dem Aufstiegs-Kracher bei Holstein Kiel am Samstag betont gelassen. „Ich versuche, mit maximaler Gelassenheit und Coolness in das Spiel zu gehen“, sagte der Couch des Tabellendritten am Freitag. „Wir können ja jetzt auch gar nichts mehr verlieren. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“