LIVE Ab 18.30 Uhr im Live-Ticker Fortuna empfängt Aufsteiger aus Wiesbaden

Düsseldorf · Nach dem Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal unter der Woche geht es für Fortuna in der Zweiten Liga am Freitag mit der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden weiter. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

03.11.2023, 15:10 Uhr

Nach dem Dreierpack von Isak Johannesson beim 6:3-Pokalerfolg in Unterhaching wünscht sich Fortuna-Trainer Daniel Thioune noch mehr Torgefahr von seinem Mittelfeldspieler. „Jetzt hat er ein bisschen Blut geleckt, das hat ihm unheimlich gutgetan und Spaß gemacht“, sagte Thioune vor dem nächsten Pflichtspiel in der Zweiten Liga am Freitag gegen den SV Wehen Wiesbaden. Der vom FC Kopenhagen ausgeliehene 20-Jährige war bislang vor allem als Vorbereiter im Spiel der Düsseldorfer aufgefallen. „Jetzt wird er vielleicht in seinem Spiel etwas breiter. Er sollte viel häufiger den Weg zum Tor suchen und kann sein Spiel damit auf ein anderes Level heben“, befand Fortunas Cheftrainer. Dabei war der Isländer erst in der zweiten Halbzeit in die Partie gekommen und spielte dann auch die Verlängerung durch. „Es war nicht geplant, dass er 75 Minuten durchspielt, aber er hätte wahrscheinlich auch zwei Tage durchgespielt und das geschafft“, sagte Thioune. In unserem Liveticker von der Partie gegen Wiesbaden verpassen Sie nichts. Unmittelbar nach dem Abpfiff finden Sie dann natürlich wie bei unserem 18fümmenneunzich-Team gewohnt auf www.rp-online.de/fortuna unseren Spielbericht, dazu alle Akteure der Düsseldorfer in der Einzelkritik.

(jol/td/sid)