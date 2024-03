Doch warum passte es bisher nie mit einer Rückkehr als Chefcoach eines Gästeteams an die Bremer Brücke? Meistens waren Thiounes Teams schlichtweg nicht in derselben Liga wie der VfL. So stiegen die Lila-Weißen erst im vergangenen Sommer wieder in die Zweite Liga auf, so dass er mit Fortuna (für die er seit Februar 2022 arbeitet) noch gar nicht beim VfL antreten konnte.