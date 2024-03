Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV – allein schon die beiden Namen versprechen viel in der 2. Fußball-Bundesliga. Und in dieser Saison mischen die Klubs auch zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr ordentlich in der Spitzengruppe mit. Am Freitag ab 18.30 Uhr steht das direkte Duell in der Landeshauptstadt von NRW an, mit einem Sieg könnten sich die Rheinländer bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz 3 heranpirschen.