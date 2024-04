Am vergangenen Wochenende hat Shinta Appelkamp das Wort ergriffen. Mit dem Blick auf die kommenden Wochen und das Aufstiegsfinale formuliert der 23-Jährige klipp und klar: „Es geht jetzt in die Crunchtime, wir können uns keine Aussetzer erlauben. Mit diesem Druck umzugehen, wird mental sicherlich schwierig. Aber gegen Braunschweig haben wir das sehr souverän gemacht – und vorher genauso, wenn wir das Pokalspiel in Leverkusen mal ausnehmen.“ Bald werde man sehen können, ob Fortuna tatsächlich eine Spitzenmannschaft sei, betonte Appelkamp.