Logisch also, dass sich Thiounes Truppe so gut wie gar keine Ausrutscher mehr erlauben darf, wenn sie noch einmal ganz oben eingreifen will. Erst recht nicht, wenn der Gast am Sonntag der Tabellenvorletzte ist, der bislang in fremden Stadien nur acht von 33 möglichen Zählern eingefahren hat. Platz 14 in der Auswärtstabelle der Zweiten Liga bedeutet das für Rostock – aber das ist immer noch zwei Ränge besser als Fortunas Platzierung in der Heimtabelle.