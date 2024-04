Nach dem Pokal-Highlight folgt wieder der Liga-Alltag. Am vergangenen Mittwoch kämpfte Fortuna Düsseldorf beim kommenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen um den Einzug in das Finale des DFB-Pokals – doch letztlich vergeblich. Beim 0:4 in der BayArena bekam die Truppe von Trainer Daniel Thioune ihre Grenzen aufgezeigt, doch so wäre es an diesem Abend zweifellos fast allen deutschen Mannschaften gegangen.