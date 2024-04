Auch wenn Thioune in Phasen einer besonders dünnen Personallage häufig auf Akteure aus der U23 hat zurückgreifen können, ist ihm das von ihm ausgedrückte, aktuelle Gefühl viele Wochen lang verwehrt geblieben. „Jetzt stehen da halt ausschließlich Profis, was bedeutet, dass man in vielen Abläufen sehr gefordert ist. Es macht sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, weil gerade wieder das entsteht, was sich jeder Trainer wünscht: Konkurrenzkampf und ein gewisser Druck“, erzählt der Trainer. „Da kann sich gerade keiner verstecken oder ausruhen. Die Mannschaft treibt sich selbst an.“