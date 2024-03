Vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern hat Fortuna-Trainer Daniel Thioune seinen Kollegen Friedhelm Funkel in den höchsten Tönen gelobt. Funkel, der selbst bis 2020 vier Jahre lang Trainer bei Fortuna war, trifft erstmals wieder auf seinen ehemaligen Klub. „Er hat schon sehr tiefe Fußstapfen im deutschen Fußball hinterlassen. Wer sich so lange in diesem Haifischbecken halten kann, der muss schon eine Menge richtig machen“, befand Thioune.