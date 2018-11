Gute Leistungen gegen Leipzig, Hoffenheim und Bayern: Fortuna kann am besten gegen die Besten

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf liefert gegen die vermeintlich Besten der Bundesliga erstaunliche Leistungen ab, tut sich aber gegen die weniger namhaften Teams oft schwer. Am Freitag ist in Mainz 05 eines davon zu Gast.

In der Landeshauptstadt tanzen viele immer noch auf den Tischen. Das 3:3 beim FC Bayern München hat die Düsseldorfer Fußballfans in eine kollektive Euphorie gestürzt, die dem Verein insgesamt sehr gut tut, schließlich war die Arena in den bisherigen sechs Heimspielen erst ein einziges Mal (gegen Schalke 04) ausverkauft. Wichtig ist nun allerdings, diese Euphorie in die richtigen Bahnen zu lenken. Schließlich „ist auch ein Punkt bei den Bayern letztlich nur ein Punkt“, wie Trainer Friedhelm Funkel zu Recht feststellte. Und da Fortuna bislang erst neun Zähler auf ihrem Konto hat, steht sie auch immer noch auf einem Abstiegsplatz.

Auf der anderen Seite tat sich Fortuna schwer mit den weniger Namhaften und Angeschlagenen der Liga. 1:2 gegen Augsburg, nur 0:0 trotz großer Dominanz in Stuttgart, jeweils 0:3 in Nürnberg und gegen Wolfsburg. Das weckt doch einige Bedenken vor dem Jahresfinale 2018. Funkel lässt diese Besorgnis gar nicht an sich heran. „Für uns ist jedes Spiel in der Bundesliga gleich schwer, weil wir in jeder Partie Außenseiter sind“, betont der 64-Jährige. „Auch die Aufgabe gegen Mainz am Freitag wird deshalb wieder hammerschwer.“