Wieder die Nase : Lobinger bleibt Fortunas großer Pechvogel

Düsseldorf Kurz vor dem Ende des ersten Saisonheimspiels gegen Werder Bremen wurde Lex-Tyger Lobinger als zusätzlicher Stürmer eingewechselt. Wenig später musste er dann schon wieder an der erst kürzlich gebrochenen Nase behandelt werden. Jetzt ist die Diagnose da.

Die zurückliegenden Monate waren sehr ereignisreich für Lex-Tyger Lobinger. Der Stürmer aus Fortunas Zweitvertretung war gar nicht zufrieden gewesen mit seinem Start in der Regionalliga-Mannschaft, hatte 2019/20, in seiner ersten Saison bei Fortunas U23 nach dem Wechsel von der SG Wattenscheid 09, nur 19 Einsätze mit insgesamt 530 Spielminuten verzeichnet und dabei keinen Treffer erzielt. Viel zu wenig für seine persönlichen Vorstellungen und auch die der Klubverantwortlichen.

Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Fortuna-Newsletter: Alle 95-Nachrichten des Tages und der Ausblick auf das was kommt - jeden Abend in Ihrem Postfach.

Wer Lex-Tyger Lobinger kennt, der weiß jedoch, dass er sich von seinem neuerlichen Pech nicht zurückwerfen lassen wird. Für ihn wiegt weit schwerer, dass er sich nach dem holprigen Start in Düsseldorf durchgebissen hat: In seiner zweiten Saison in der U23 machte er schon 29 Spiele, 1919 Einsatzminuten und elf Treffer, machte so den damaligen Cheftrainer Uwe Rösler auf sich aufmerksam.